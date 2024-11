Com mais de 20 anos de carreira, irmãos são chamados de a Dupla paixão do Brasil Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 19/11/2024 - 15h42 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h28 ) twitter

Hoje, temos o prazer de receber mais uma dupla que vem conquistando o Brasil com seu talento, carisma e, claro, com músicas que tocam fundo no coração de todos nós! Fernando e Alessandro, com anos de estrada no cenário sertanejo, trazem para o público sucessos que fazem a galera cantar e dançar. E para completar essa noite especial, também está conosco o locutor de rodeios Adolfo Quaresma. Vamos conversar sobre carreira, momentos marcantes e o que os mantém tão conectados com seus fãs.

