Com investimento milionário e geração de empregos, vila nova ganha novo supermercado
20/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h18 )

Mesmo com o ano chegando ao fim, a economia de Joinville segue aquecida, e a cidade acaba de ganhar um novo supermercado no bairro Vila Nova. Essa inauguração reflete a expansão do mercado local e promete ser uma excelente opção para os moradores da região. Vamos conferir os detalhes sobre essa nova oportunidade de consumo e o impacto que ela tem na economia da cidade.

