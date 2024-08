Com golaço de bicicleta, Cruzeiro e Vitória empatam no Barradão Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/08/2024 - 18h03 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h49 ) ‌



Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vitória empataram no Barradão, em Salvador (BA), num jogo com direito a golaço de bicicleta. Osvaldo, de pênalti, colocou o Vitória na frente. O time da casa ampliou a diferença com um gol cinematográfico de Alerrandro, mas após a expulsão do atleta Neris, a equipe celeste reagiu e conseguiu o empate com dois gols de Dinenno. O Cruzeiro agora ocupa a 7ª colocação, enquanto o Vitória comemora a saída da zona de rebaixamento.

