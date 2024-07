‌



Economia: com o aumento do valor do dólar frente ao real, o preço do litro do etanol repassado das usinas para as distribuidoras já subiu 8% nos últimos 15 dias. Os motoristas já sentem no bolso a alta nos postos, e o jeito é usar a criatividade para economizar.

*Reportagem exibida em 04/07/2024.

