Com alta do dólar, emissão de passaportes cai 14% em 2024 Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/02/2025 - 08h31 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a alta do dólar, a emissão de passaportes caiu 14% em 2024 após três anos seguidos de alta. A moeda americana chegou a ultrapassar os R$ 6 no fim do ano passado e ainda está em patamar elevado. Veja também: Estado de São Paulo atinge nível epidêmico de dengue; já são quase 135 mil casos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.