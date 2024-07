Com A Palavra: Prefeitos - Tauillo Tezelli (Campo Mourão)

Aclr |Do canal RIC Podcasts no YouTube

Você conhece o seu estado? Sabe quem são os principais prefeitos das melhores cidades do Paraná? Não?

Então seja bem vindo ao novo programa da RIC Podcasts, COM A PALAVRA. Onde a gente vai conversar com grandes figuras do cenário político paranaense e descobrir um pouco mais sobre as cidades mais bonitas do nosso estado. No episódio de hoje recebemos o Prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli.

Apresentadora: Thais Santana

