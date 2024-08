Colmeia acontece neste fim de semana e conta com música, dança, exposições e muito mais! Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 21/08/2024 - 15h13 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h17 ) ‌



A 11ª edição do grande evento do coletivo Colmeia acontece neste fim semana em Blumenau! Serão dois dias ricos em cultura, com muita música, exposições de artes visuais, teatro, dança e muito mais. Acompanhe!

