Colisão frontal entre dois carros deixa seis feridos e um veículo em chamas | Balanço Geral Manhã
09/09/2024 - 09h22 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h41 )



Uma família com duas crianças passou por momentos de desespero na MGC-154, entre Ituiutaba e Capinópolis, após um grave acidente na rodovia. O carro em que estavam pegou fogo após uma colisão frontal com outro veículo no quilômetro 40 da estrada, no começo da noite deste domingo. Seis pessoas ficaram feridas, incluindo uma gestante, que foi levada para o pronto socorro de Ituiutaba com ferimentos leves. As crianças também foram levadas ao hospital com ferimentos leves, enquanto o motorista foi encaminhado para o pronto socorro com suspeita de fratura em uma das pernas.

Antes da chegada dos bombeiros, populares usaram um trator com tanque de água que passava pelo local para apagar o incêndio no veículo. O impacto da batida causou o incêndio, e a situação só foi controlada com a ajuda de intervenções locais. No outro carro envolvido no acidente, dois homens de 61 e 64 anos ficaram feridos, um com trauma no peito e na barriga, e o outro com ferimentos leves. Ambos foram socorridos pelos bombeiros.

A rodovia precisou ser interditada por duas horas para o resgate das vítimas e a limpeza da pista. Até o momento, as causas da colisão ainda não foram esclarecidas.

