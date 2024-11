Colisão entre duas carretas deixa trânsito lento na BR-101 Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 01/11/2024 - 14h42 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã de hoje, um acidente envolvendo duas carretas provocou lentidão no trânsito da BR-101, causando congestionamento e transtornos para motoristas que precisavam utilizar a rodovia. A equipe da Tribuna do Povo esteve no local e traz detalhes sobre o incidente, incluindo informações sobre o estado dos veículos e o trabalho das autoridades para normalizar o tráfego. Acompanhe a reportagem completa para entender o impacto do acidente e as medidas adotadas para minimizar os danos na via.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.