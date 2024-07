Colisão entre carros e caminhão deixa seis mortos em Rio Pardo (RS) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 19/07/2024 - 11h40 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h53 ) ‌



Seis pessoas morreram em uma batida com dois carros e um caminhão em Rio Pardo (RS). Pela investigação da Polícia Rodoviária Federal, a carreta seguia de Porto Alegre para Santa Cruz do Sul, quando um dos carros bateu na traseira de outro. Neste momento, os dois entraram em conflito e a carreta saiu da pista. Um dos motoristas envolvidos no acidente foi levado para o hospital e não fez exame de bafômetro. Todos que morreram no acidente estavam no mesmo carro, são quatro homens e duas mulheres.

