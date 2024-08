Colisão entre carretas na BR-050 causa congestionamento | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/08/2024 - 07h31 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h46 ) ‌



Na manhã deste sábado (19), dois caminhões carregados de biodiesel colidiram na ponte do Rio Araguari, na BR-050, causando um grande incêndio e um denso bloqueio de fumaça na região. Equipes do Corpo de Bombeiros de Uberlândia e Ituiutaba foram rapidamente acionadas para conter as chamas e resgatar os motoristas envolvidos. Embora as causas exatas do acidente ainda estejam sendo investigadas, a suspeita inicial é de falha nos freios de um dos caminhões, o que teria provocado a colisão.

A colisão ainda causou um grande congestionamento nos dois sentidos da BR-050, enquanto as equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária responsável pela rodovia trabalhavam para controlar o tráfego e remover os veículos envolvidos. A fumaça também gerou preocupação entre os motoristas que passavam pela região, levando à interrupção temporária do trânsito até que a situação fosse controlada.

