Colisão entre carreta e ônibus deixa 12 mortos no interior de SP Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/02/2025 - 12h45 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na noite da última quinta-feira (20), um caminhão bateu em um ônibus que transportava estudantes universitários em uma rodovia estadual na cidade de Nuporanga, interior de São Paulo. 12 pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas. O ônibus saiu de uma universidade em Franca com 29 alunos e o motorista. O grupo viajava para São Joaquim da Barra, cidade onde vivem os estudantes. O motorista do caminhão também ficou ferido e está internado sob escolta policial. Ele já teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por omissão de socorro e tentativa de fuga. Em um depoimento preliminar, ele disse que perdeu o controle da direção e saiu da pista. O resultado do teste do bafômetro deu negativo. As causas do acidente são investigadas.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #acidente #colisão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.