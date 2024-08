Colisão em Araquari: pedestre e motociclista feridos após acidente no bairro Itinga Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 30/08/2024 - 15h24 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h56 ) ‌



Um acidente de trânsito envolvendo um pedestre e um motociclista deixou ambos feridos no bairro Itinga, em Araquari. A colisão ocorreu recentemente e exigiu a intervenção do Helicóptero Águia da Polícia Militar, que prestou atendimento de emergência no local. As vítimas foram rapidamente socorridas e encaminhadas para atendimento médico. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas e responsabilidades.

