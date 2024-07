Colisão de trens na Índia deixa 13 mortos

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Pelo menos 13 pessoas morreram em um acidente envolvendo dois trens na Índia. Uma locomotiva de um trem de carga colidiu com a traseira do trem de passageiros, fazendo com que ambos saíssem dos trilhos. Autoridades relataram dezenas de feridos, muitos ainda presos entre as ferragens.

