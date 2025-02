Coletiva pós-jogo: Técnico do Guarani lamenta derrota, Catalá comemora vitória Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 17/02/2025 - 10h52 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após a vitória do São Bernardo por 1 a 0 sobre o Guarani, os técnicos Maurício Souza e Ricardo Catalá falaram sobre o desempenho de suas equipes. Maurício destacou os erros de finalização do Bugre e afirmou que o time "merecia sorte melhor", enquanto Catalá explicou as mudanças que fizeram a diferença na segunda etapa. Confira a coletiva completa!

#Coletiva #Catalá #MauricioSouza

Inscreva-se no canal R7: http://r7.com/sa1d

Facebook: https://pt-br.facebook.com/R7Esportes/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/R7Esportes/

Twitter: https://twitter.com/r7esportes

‌



Site oficial: https://esportes.r7.com/

#R7Esportes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.