Colégios Militares em Santa Catarina abrem vagas para 2025 e rematrículas em Rio do Sul Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/10/2024 - 09h21 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h20 ) twitter

Os colégios militares de seis cidades catarinenses estão com vagas abertas para estudantes que desejam ingressar no ano letivo de 2025. Um deles está localizado em Blumenau. O repórter Moisés Stuker traz os detalhes sobre essa oportunidade. Além disso, em Rio do Sul, estão abertas as rematrículas para o próximo ano. Acompanhe as informações sobre como garantir a sua vaga.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.