Cobra de parar o trânsito: cobra com veneno letal isola rua em Jaraguá do Sul Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 29/07/2024 - 15h24 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h14 ) ‌



Uma situação inusitada e perigosa paralisou o trânsito em Jaraguá do Sul. Uma cobra com veneno letal foi encontrada em uma rua da cidade, levando à rápida intervenção das autoridades e causando o isolamento da área. A presença do réptil gerou grande preocupação entre os moradores e motoristas, que foram instruídos a evitar a região até a remoção segura da cobra. Saiba mais sobre como a equipe de emergência lidou com a situação e as medidas tomadas para garantir a segurança da população.

