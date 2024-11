Cobertura de posto desaba durante tempestade em Criciúma Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/11/2024 - 08h02 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h32 ) twitter

Durante a forte tempestade que atingiu Criciúma nesta terça-feira, a cobertura de um posto de combustíveis desabou, causando grande impacto e preocupação entre os moradores. A estrutura, que não resistiu à intensidade dos ventos e à chuva forte, cedeu parcialmente, levando risco às pessoas presentes e danos materiais. A repórter Rachel Schneider está no local acompanhando as operações de emergência e traz informações sobre o atendimento dos bombeiros, a situação no posto e o impacto no trânsito da região. Veja as atualizações e entenda como a tempestade afetou Criciúma.

