Cobertura da vacina BCG no Brasil alcança mais de 75% nos primeiros seis meses de 2024

Segundo o Ministério da Saúde, a aplicação da vacina BCG já atingiu mais de setenta e cinco por cento de cobertura vacinal só nos seis primeiros meses do ano. Essa conquista demonstra o compromisso do governo brasileiro com a saúde pública e a proteção da população contra as formas mais graves da tuberculose.

A vacina BCG é fundamental para prevenir a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, as formas mais graves da doença. Ela é aplicada em dose única, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, na maternidade. No entanto, caso a criança não seja vacinada nesse período, ela pode receber a dose até os 4 anos de idade.

É importante destacar que a vacina BCG está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). A recomendação do Ministério da Saúde é que a dose seja aplicada o mais cedo possível após o nascimento, em bebês com mais de dois quilos. Caso não seja possível administrar a vacina na maternidade, a imunização deve ser feita na primeira ida à unidade básica de saúde.

Após a aplicação da vacina BCG, é comum que surja uma mancha vermelha no local da injeção, que evolui para uma pequena ferida e, por fim, a famosa cicatriz no braço direito. Essa cicatriz é um sinal de que a vacina funcionou e protegeu a criança contra as formas mais graves da tuberculose.

A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que pode afetar os pulmões, os ossos, os rins e as meninges. Os principais sintomas da doença são tosse - que pode conter sangue -, falta de ar, dor no peito, fraqueza, perda de peso, febre e sudorese noturna.

