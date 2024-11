CNA anuncia ação na União Europeia contra Carrefour por questionamento de qualidade Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 26/11/2024 - 21h13 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h19 ) twitter

O presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), em resposta às declarações do CEO do Carrefour, anunciou que a entidade vai entrar com uma ação legal na União Europeia contra o Carrefour e outras empresas francesas. A ação ocorre após questionamentos sobre a qualidade dos produtos comercializados pela rede no Brasil, gerando fortes reações entre lideranças políticas e do setor agropecuário.

