Clubes do Brasil e do mundo lamentam a morte do jogador Juan Izquierdo Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/08/2024 - 15h43 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h07 ) ‌



A morte do jogador Juan Izquierdo, do Nacional, repercutiu no mundo do futebol. Ele estava internado na UTI depois de sofrer um mal súbito durante o jogo contra o São Paulo na última semana. Vários clubes do Brasil e do mundo publicaram mensagens de sentimentos à família de Izquierdo. O São Paulo, adversário do clube uruguaio no dia em que o jogador passou mal, disse estar em profunda tristeza com a notícia do falecimento do zagueiro.

