Clube do Jazz: nesta sexta tem o 12º show do ano em Blumenau Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 29/11/2024 - 16h32 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Blumenau foi presenteada com um show por mês, promovido pelo Clube do Jazz, que atua há 15 anos em Santa Catarina, divulgando este estilo musical e valorizando os artistas do estado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.