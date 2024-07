Clube do Flashback Joinville levou danças dos anos 70 e 80 para os palcos do Festival de Dança Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 26/07/2024 - 15h36 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h29 ) ‌



No Festival de Dança de Joinville, o Clube do Flashback trouxe um espetáculo vibrante, celebrando as icônicas danças dos anos 70 e 80. Com uma performance cheia de nostalgia, o grupo levou ao palco uma viagem musical e coreográfica pelas décadas passadas, encantando o público com passos clássicos e uma atmosfera inesquecível. Esta apresentação não só homenageia as eras douradas da dança, mas também destaca a riqueza cultural e a diversidade do festival. Venha conferir como o passado ganha vida no Festival de Dança!

