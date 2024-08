Clube de xadrez tem sido alvo de furtos de fiações | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 15h27 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Clube de Xadrez de Uberlândia tem sido alvo de criminosos em uma sequência de furtos que tem causado grandes prejuízos à instituição. Em menos de uma semana, o local foi invadido por duas vezes, com os ladrões levando diversos objetos e causando danos à estrutura do prédio.

O crime mais recente resultou na perda de toda a fiação elétrica do clube. Além do prejuízo financeiro, a falta de energia impede o funcionamento normal das atividades e coloca em risco a preservação de equipamentos e materiais importantes para a prática do xadrez. As janelas do clube também foram quebradas durante a invasão, aumentando ainda mais os custos de reparo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=FRSeKhpl5ds

👉 https://www.youtube.com/watch?v=aiuj8bV-4OY

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=TR0Kgna0phg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.