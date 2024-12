Clube da Bola: Série B definida e grandes atrações Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 30/11/2024 - 14h59 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h07 ) twitter

No "Clube da Bola" deste sábado (30), você acompanha todos os detalhes da definição da Série B, com o Leão e a Chape confirmando presença na segunda nacional, enquanto o Brusque vai disputar a Série C no próximo ano. Além disso, todas as atenções estarão voltadas para o confronto entre Criciúma e Corinthians, um jogo crucial para o futuro do Tigre na Série A. O programa também traz novidades sobre o Figueirense, a grande final da Libertadores e uma atração especial com a participação do pessoal de casa.

