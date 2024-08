Clube da Bola Podcast: William de Mattia compartilha histórias e bastidores do futebol Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 03/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 04/08/2024 - 01h04 ) ‌



No bloco 3 deste programa, os apresentadores destacam o novo podcast "Clube da Bola", que promete trazer uma mistura de futebol, histórias e resenhas com o técnico William de Mattia. Prepare-se para mergulhar nos bastidores do esporte, ouvir histórias inspiradoras e se divertir com as resenhas descontraídas.

