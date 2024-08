Clube da Bola Podcast - Marquinhos [Ídolo do Avaí] Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 30/08/2024 - 11h37 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h19 ) ‌



Maior ídolo da história do Avaí e com passagens marcantes por Santos, Grêmio, Paraná Clube e Coritiba, o ex-jogador Marquinhos é o convidado do Clube da Bola Podcast desta semana. Ele traz resenhas e bastidores do mundo da bola.

