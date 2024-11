Clube da Bola Podcast - Gledson [ex-Avaí] Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 21/11/2024 - 16h02 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h18 ) twitter

O Clube da Bola Podcast desta semana bate um papo com Gledson, ex-goleiro do Avaí e atualmente no Santa Catarina, que vai disputar a Série A do Campeonato Catarinense de 2025. Ele traz histórias e bastidores do mundo da bola, relembrando os tempos de Náutico e Portuguesa.

