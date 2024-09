Clube da Bola Podcast - Diego [ex-Flamengo] Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 05/09/2024 - 12h12 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h22 ) ‌



O Clube da Bola Podcast desta semana recebe Diego, ex-goleiro do Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2006 e campeão brasileiro de 2009 pelo clube. Além disso, ele também tem passagem marcante pelo Avaí, onde conquistou o título do Campeonato Catarinense de 2012.

