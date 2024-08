Clube da Bola Podcast #04 – Figueirense se complica e o tropeço do Criciúma na Série A Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 12/08/2024 - 17h35 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h07 ) ‌



O Clube da Bola Podcast desta segunda-feira, 12 de agosto, traz como destaques o empate entre Figueirense e Londrina na Série C, a derrota do Criciúma para o Fortaleza, além do vexame da Chapecoense diante do Ituano.

