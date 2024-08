Clube da Bola Podcast #03 - Criciúma 'depena' o Galo e as derrotas de Avaí e Figueirense Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 05/08/2024 - 16h22 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Clube da Bola Podcast desta segunda-feira, 5 de agosto, traz a análise completa e muito bem humorada da vitória do Criciúma sobre o Atlético-MG. Além disso, nossos comentaristas também falam sobre as derrotas de Avaí e Figueirense nas Séries B e C do Campeonato Brasileiro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.