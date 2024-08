Clube da Bola Podcast #02 – Figueirense vivo na Série C e Criciúma ‘aprontando’ no RS Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 30/07/2024 - 18h19 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h37 ) ‌



O Clube da Bola Podcast desta semana traz uma análise completa da vitória do “alívio” do Figueirense na Série C, que manteve o time vivo na luta por um lugar no G-8 da competição. O programa também aborda a surpreendente vitória do Criciúma em cima do Juventude em pleno Alfredo Jaconi pela Série A. O Tigre segue longe da zona de rebaixamento.

