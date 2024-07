CLUBE DA BOLA PODCAST #01 - O POLÊMICO FLAMENGO x CRICIÚMA E MAIS UM TROPEÇO DO FIGUEIRENSE Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 26/07/2024 - 18h21 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O primeiro Clube da Bola Podcast está no ar! Nessa resenha de segunda-feira com muito bom humor você acompanha a análise completa dos nossos comentaristas sobre os principais jogos da rodada do futebol brasileiro envolvendo times catarinenses.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.