CLOSE NO CLOSET COM MANOELLA TAQUES - EP5 Aclr|Do canal TOPVIEW no YouTube 04/12/2024 - 15h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Já imaginou conhecer os melhores closets da cidade? CLOSE NO CLOSET COM DAN HOFFMAN te mostra. O apresentador entra no closet das maiores influenciadoras de Curitiba e mostra um universo de dicas de moda e estilo.

Confira nosso portal: https://www.topview.com.br e o nosso Instagram: https://www.instagram.com/topviewclub

TOPVIEW | Luxo é ser livre e consciente

A TOPVIEW é uma empresa do Grupo RIC.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.