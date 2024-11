Clipe especial de Osvaldo Junior para o dia do professor Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 15/10/2024 - 15h36 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Encerramos o programa de hoje com um emocionante clipe do cantor joinvilense Osvaldo Junior, em uma homenagem especial ao Dia do Professor. O artista traz uma mensagem de gratidão e reconhecimento a todos os educadores que moldam o futuro e inspiram novas gerações. Fique conosco e aprecie essa bela apresentação musical que celebra o papel fundamental dos professores em nossa sociedade. Até amanhã! NDTV 35 anos, mais catarinense impossível!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.