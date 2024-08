CLIMATOLOGISTA: Eduardo Petrucci fala sobre a variação do tempo e a umidade baixa | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/08/2024 - 13h23 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O mês de agosto de 2024 apresentou uma variabilidade climática extrema, com oscilações significativas de temperatura e umidade. Após uma onda de frio intenso, que estabeleceu recordes de baixas temperaturas, o calor retornou com força, acompanhado por índices de umidade do ar bastante baixos, caracterizando um período de estiagem.

Essa instabilidade climática gerou grande repercussão e deixou a população em alerta. As constantes mudanças de temperatura e a baixa umidade do ar podem trazer diversos problemas à saúde, como ressecamento da pele e das vias respiratórias, além de aumentar o risco de incêndios.

No entanto, essa fase de calor intenso está com os dias contados. A partir de quinta-feira (22), uma nova frente fria deve se aproximar, provocando uma queda significativa nas temperaturas, especialmente nas regiões mais ao sul do país. A previsão é de que essa massa de ar frio traga também chuva para algumas localidades.

No Triângulo Mineiro, a virada no tempo estava prevista para ocorrer a partir do último domingo (25). Após um sábado com temperaturas elevadas, que podem chegar a 35°C, a tendência é de que as temperaturas mínimas e máximas diminuam consideravelmente nos dias seguintes.

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=0lvM1Th-gNU

👉 https://www.youtube.com/watch?v=A1H8fnTkwQA

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=UEAhREu5LZ4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #clima #umidade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.