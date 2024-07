Clima de insegurança em escolas de Campos

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Sentimento de insegurança em escolas de Campos dos Goytacazes. Recentemente, traficantes esconderam drogas em uma creche do município. De um lado o desafio da polícia em restabelecer a segurança pública. Do outro o pedido de proteção de quem trabalha com educação.

