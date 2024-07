Cliente reclama de motorista de app e é atropelado depois do desembarque | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 33 anos foi atropelado por um motorista de aplicativo no último sábado (29), em Uberlândia. O acidente aconteceu no momento do desembarque da vítima, quando o condutor avançou o carro para cima do passageiro.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que o condutor se mostrava ríspido desde o início da corrida. Ele também dirigia em alta velocidade e, quando confrontado por sua conduta, não gostou. A ocorrência foi registrada pela PM como tentativa de homicídio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=IrBjtnoLq90

👉 https://www.youtube.com/watch?v=V2AoK87S7bQ

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=eMKWnG_aYds

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #motorista #app

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.