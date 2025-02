Cliente ataca funcionária de supermercado com uma faca Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 06/02/2025 - 17h24 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h43 ) twitter

Uma cliente atacou uma funcionária de um supermercado durante o expediente. O crime não foi motivado por uma discussão no momento do pagamento, mas por possessividade, perseguição, ameaça e tentativa de homicídio. A vítima é filha do ex-namorado da agressora. Segundo a polícia, o ataque foi uma forma de vingança, pois o ex-companheiro da suspeita se recusou a reatar o relacionamento. Mensagens enviadas pela agressora indicam que o crime foi premeditado.

