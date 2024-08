Cláudio Castro solicita a transferência de 13 traficantes do RJ para penitenciárias federais Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 29/08/2024 - 18h39 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h16 ) ‌



O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, solicitou a transferência de 13 traficantes do Comando Vermelho para penitenciárias federais. As vagas já foram cedidas pelo Ministério da Justiça e aguardam autorização do Poder Judiciário. A declaração foi feita durante uma cerimônia em que policiais militares foram premiados por apreensões realizadas entre agosto do ano passado e julho deste ano. O governador também informou que novos pedidos devem ser formalizados ao governo federal, totalizando 30 transferências relacionadas a chefes de facções atuantes no estado.

