O Inter venceu o clássico Grenal por um a zero. O gol foi contra do zagueiro Gustavo Martins. Com a vitória, o Inter se mantém na parte de cima da tabela. Já o Grêmio, em crise, está dentro da zona do rebaixamento.

