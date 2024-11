Cirurgias cardíacas são adiadas por falta de sangue, no Hemocentro de Campos Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 29/11/2024 - 12h33 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h23 ) twitter

Cirurgias cardíacas foram suspensas no Hospital Álvaro Alvim, em Campos. O motivo é o baixo estoque de sangue no hemocentro do município.

