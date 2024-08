CIRURGIÃO ONCOLÓGICO: Paulo Henrique explica técnica de ablação por micro-ondas no combate ao câncer Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 09h10 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h52 ) ‌



A ablação por micro-ondas é uma técnica minimamente invasiva inovadora para o tratamento do câncer, oferecendo uma alternativa menos agressiva em comparação com procedimentos cirúrgicos tradicionais. Introduzida no Brasil em 2019, essa abordagem tem sido amplamente adotada em hospitais privados devido à sua eficácia e rápida recuperação do paciente. A técnica é particularmente indicada para lesões pequenas, como tumores de fígado, rins, pulmão e ossos, onde a energia é aplicada diretamente no tecido-alvo para aquecê-lo e destruir as células tumorais, além de uma margem de tecido saudável ao redor do tumor.

Durante o procedimento, uma agulha é inserida no tumor com o auxílio de técnicas de imagem em tempo real, como ultrassom e tomografia, garantindo a precisão no posicionamento. A emissão de micro-ondas pela ponta da agulha provoca o aquecimento do tecido a temperaturas superiores a 70ºC, destruindo o tumor em poucos minutos, sem necessidade de cirurgia convencional. Apesar das suas vantagens, a técnica não é adequada para todos os tipos de tumores, e a decisão sobre o tratamento deve considerar fatores como tipo, tamanho e localização da lesão.

