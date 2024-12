CIRURGIÃO ONCOLÓGICO: Juliano Rodrigues conversa sobre como funciona a imunoterapia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/12/2024 - 17h32 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h09 ) twitter

A imunoterapia é um tratamento inovador contra o câncer que fortalece o sistema imunológico do paciente para identificar e combater células cancerosas de maneira mais eficaz. Utilizando medicamentos orais, injetáveis ou tópicos, o tratamento auxilia na produção de moléculas como citocinas, que ajudam o organismo a reconhecer células tumorais que, muitas vezes, se "camuflam" para evitar a detecção.

Entre os tipos mais comuns de imunoterapia estão os inibidores de checkpoint, que desbloqueiam o sistema imune para atacar tumores, os anticorpos monoclonais, que identificam alvos específicos, e as vacinas, usadas para tratar ou prevenir a progressão do câncer. Embora apresente menos efeitos colaterais que a quimioterapia, reações como fadiga e alterações no sistema imune podem ocorrer. A imunoterapia é amplamente utilizada em diversos tipos de câncer, como pulmão, pele, mama e linfoma, sendo indicada de acordo com o estágio e características do tumor.

