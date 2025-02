Cirurgião francês acusado de abusar de 299 pacientes vai a julgamento Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 25/02/2025 - 13h52 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O médico francês Joel Le Scouarnec está sendo julgado por abusar sexualmente de 299 pessoas, muitas delas sob efeito de anestesia, entre 1989 e 2014. Dentre as vítimas, 250 eram menores de idade. O caso veio à tona em 2017, quando uma criança de 6 anos fez a denúncia. No primeiro dia do julgamento, o ex-cirurgião reconheceu ter causado dano irreparável às vítimas. Este caso é considerado o maior julgamento de pedofilia da história da França.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.