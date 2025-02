Cineasta Cacá Diegues morre aos 84 anos no Rio de janeiro Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/02/2025 - 11h45 (Atualizado em 16/02/2025 - 01h15 ) twitter

O cineasta Cacá Diegues morreu aos 84 anos, na madrugada desta sexta-feira (14), no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações durante uma cirurgia. A informação foi confirmada pelo perfil da Academia Brasileira de Letras, no Instagram. Carlos José Fontes Diegues foi um dos fundadores do Cinema Novo. Cacá Diegues é pai de quatro filhos, sendo dois deles do casamento com a cantora Nara Leão. O cineasta era casado, desde 1981, com a produtora de cinema Renata Almeida Magalhães. O cineasta deixa três netos.

🎥 Reprodução: Fernando Frazão/Agência Brasil

