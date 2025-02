Cinco reféns vivos do Hamas são devolvidos a Israel Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/02/2025 - 14h03 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h35 ) twitter

Cinco reféns do grupo terrorista Hamas foram libertados e entregues a Israel. Outro refém está previsto para ser libertado em breve. Um deles, da Etiópia, que foi sequestrado há mais de 10 anos, parecia muito abatido. Ao lado dele, estava outro homem que foi levado pelos terroristas em 2015. Depois, foram entregues às autoridades israelenses três jovens que estavam na festa de música eletrônica perto da Faixa de Gaza, no dia do ataque do grupo terrorista, em outubro de 2023. Com isso, ficarão ainda 63 reféns nas mãos do Hamas.

