Cinco pessoas morrem após explosão em fábrica de tequila no México Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/07/2024 - 14h53 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h08 ) ‌



Uma explosão numa fábrica de tequila no estado de Jalisco, no México, resultou na morte de pelo menos cinco pessoas e deixou duas feridas. A fábrica ficou em chamas após o incidente. Os bombeiros foram acionados para controlar o fogo e a área foi isolada. Um dos reservatórios da bebida continha 219 mil litros de tequila e pegou fogo antes da explosão. Outros três reservatórios também foram afetados. As causas do acidente ainda não foram determinadas.

