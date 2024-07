Cinco pessoas morrem após carro bater contra árvore em área nobre de Recife Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 22/07/2024 - 12h37 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cinco pessoas morreram após um carro bater contra uma árvore na avenida Boa Viagem, zona sul de Recife. O veículo ficou completamente destruído. Quatro homens e uma mulher morreram no local do acidente, enquanto uma sexta pessoa foi hospitalizada. A polícia encontrou latas de cerveja no veículo e considera ainda a hipótese de o acidente ter sido provocado por um assalto seguido por perseguição. A via é conhecida por práticas ilegais como rachas.

