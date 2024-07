Cinco pessoas ficam feridas após ataque de pitbull em Feira de Santana (BA) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 16/07/2024 - 11h08 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h21 ) ‌



Cinco pessoas ficaram feridas durante uma festa de criança em um condomínio na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Um cachorro enfurecido invadiu o local e chegou a subir em cima de um brinquedo inflável onde estavam várias crianças. As imagens mostram os meninos correndo para não serem alcançados pelo animal. Um homem tentou se esconder dentro de um carro enquanto era atacado pelo cachorro. O porteiro do condomínio também foi alvo do cão e tentou afastá-lo com chutes sem sucesso. Uma mulher, aparentemente tutora do animal, aparece nas imagens segurando a coleira. As vítimas foram socorridas pelo Samu após o ocorrido.

